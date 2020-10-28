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Charlie Hebdo skandal sonrası Türkiye'den ilk hamle

28 Ekim 2020 Çarşamba - 20:20 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 20:31

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılarak şiddetle kınandı.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Fransız  Maslahatgüzara, "kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının,  basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının,  ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki  adımları atmasının beklendiği" vurgulandı.
 
Öte yandan, Fransa’da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk  vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, son dönemde  vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlarla ilgili  Fransız makamlarının başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli tedbirleri  alması talebi Maslahatgüzar'a iletildi.
 

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