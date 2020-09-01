Charlie Hebdo'dan Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatür

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.

Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

CHARLIE HEBDO DERGİSİ HAKKINDA

Fransa'da terör saldırısının hedef olan mizah dergisi Charlie Hebdo, 1970'den beri yayın hayatında.

Dergi, tüm dünyaya adınıysa 2006'da Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayımlayarak duyurdu. Derginin, ilk defa bir Danimarka gazetesinin bastığı karikatürleri yayınlaması başta Fransa 'da yaşayanlar olmak üzere tüm Müslümanların tepkisini çekti. Charlie Hebdo’nun müdürü eleştirilere “Şok olmaktan korkanlar Charlie Hebdo’yu satın almasın” diyerek cevap verdi.

Dergi, 2011 yılındaysa yine Hz. Muhammed'i hicveden bir karikatür bastı. Bunun ardından derginin Paris 'teki merkezi molotof kokteylli saldırıya uğradı. İnternet sitesi hack'lendi. Karikatüristleri ölüm tehditleri aldı. Dönemin Başbakanı Fransua Fillon dergiye destek çıktı.

Müslüman dünyasında Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayınlayarak ismini duyuran dergi, Fransa'da ise hemen hemen her konudaki eleştirel yaklaşımıyla biliniyor. Kendi tanımlamalarına göre 'Aşırılıklara yöneltilen eleştiriler'le tanınan dergi, Yahudilik ve Hristiyanlıkla ilgili de mizahi çizimlere yer veriyor. Papa da dahil, ülke ve dünya siyasi figürleri derginin eleştirilerinden nasibini alırken, son kapakta ise, Fransa'daki İslam ofobinin savunucularından Michel Houellebecq'e yönelik eleştiri yer almıştı.

Eylül 2012'deyse Charlie Ebdo dergisi yine Hz. Muhammed'i hicveden bir karikatür yayımladı. İslam karşıtı bir filmin tüm dünyada tepki topladığı dönemde derginin böyle bir adım atması dikkat çekti. Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laron Fabiyus ise dergiyi yangına körükle gitmekle suçladı. Mizah dergisi, merkezine yönelik saldırıdan kısa bir süre önce resmi Twitter hesabından IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yle bir karikatürü paylaştı. Karikatürde "Herkese sağlık dolu bir yıl diliyorum" ifadesi yer alıyordu.

45 binlik trajı olan dergi, sadece İslam’ı değil Hristiyanları ve politikacıları da hicvediyor. Dergideki karikatüristler genelde takma isimler kullanıyor.

Charlie Hebdo'nun kurucaları, aslında ilk olarak 1960'lı yıllarda Harakiri ismiyle bir dergi çıkarıyordu. Ancak dergi, Fransa cumhurbaşkanı Charles De Gaulle'ün ölümünü hicvedince tepkilerin odağında kaldı ve bir süre sonra yasaklandı. Bunun üzerine Harakiri'yi çıkaranlar, 1970'te Charlie Hebdo ismiyle yeni bir dergi yayımlamaya başladı.

Charlie Hebdo, kaynak sıkıntısı nedeniyle 1981'de 10 yıllığına yayın hayatına ara verdi.

Derginin Paris'teki binasına 7 Ocak 2015'te gerçekleşen silahlı saldırıda aralarında dergi editörü Stéphane Charbonnier ve 7 çizerin de bulunduğu, toplam 12 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştır. Dergi, ocak ayındaki saldırı sonrası yayımlanan sayıların satışından ve bağışlardan yaklaşık 30 milyon avro gelir elde etmişti. Derginin yazarlarından Laurent Leger, yazı işleri toplantısında 11 çalışanla bir araya gelerek toplanan gelirlerin eşit paylaşımı için bir topluluk kurduklarını bildirmişti.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Charb’ın hisselerinin paylaşım konusu yapılması dergi yönetiminde anlaşmazlığa sebep olmuştu. Charb’ın eski eşi Jeannette Bougrab ise çizer Luz’e "gaspçı" suçlamasında bulunmuştu.