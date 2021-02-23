Chaff fişeği nedir? TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafeden atılan chaff fişeği ne demek?

TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı. Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından chaff fişeği ile taciz edildi. Chaff fişeği nedir?

Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti. Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan önleme sistemi chaff sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

CHAFF FİŞEĞİ NEDİR?

TCG Çeşme gemisine karşı Yunan uçakları tarafından kullanıldığı belirtilen chaff fişeği, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılıyor. Chaff fişeği sistemi hemen bütün askeri uçaklarda bulunuyor. Fişekler, pilotlar tarafından veya tehlike algılandığında otomatik olarak fırlatılıyor."Isı ve radar güdümlü füze aldatıcısı" olarak bilinen Cheff fişeği, uçaklarda savunma sistemi olarak kullanılıyor. Uçağı takipte olan füzelerin hedefini daha büyük bir hedef yaratarak saptırmak için kullanılan ve üzerine füze kitlendiği alarmını alan pilotun, düğmeye basmasıyla ya da otomatik olarak fırlatılıyor.

Chaff, alüminyum ve metalizd cam gibi folyoya benzeyen maddelerden yapılıyor. Pilot sistemi aktifleştirdiğinde uçaktan çok ince alüminyum ve bakır gibi demir parçaları atılır. Radarda en çok sinyal üreten maddeler demir olanlardır. Radar güdümlü füze bu metallerin radar izini uçağın radar izi zannederek bu metalleri takip eder.