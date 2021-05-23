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Cezmi Gökalp hayatını kaybetti

23 Mayıs 2021 Pazar - 14:46 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 14:49

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin şu mesajı paylaştı;
 
 “Ankara DT emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum"
 
 

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