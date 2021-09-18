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Cezayir eski Cumhurbaşkanı Buteflika hayatını kaybetti

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 9:01 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 9:05

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 84 yaşında hayatını kaybetti.


Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın vefat  ettiği aktarıldı, ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.
 
İç savaşın ardından 1999'da göreve gelen eski Cumhurbaşkanı Buteflika,  2015 yılında geçirdiği kısmi felç ve kötü giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye  devam etmişti.
 
Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı  adayı olması, bardağı taşıran damla olmuş ve bir toplumsal tepki dalgasının fitilini ateşlemişti.
 
Cezayir'de, bu dönemde başlayan protesto dalgası karşısında, ülkedeki  rejimin bel kemiği niteliğindeki Cezayir ordusunun, gösterilere desteğini  açıklaması ve cumhurbaşkanlığına karşı yaptığı sözlü uyarılar karşısında,  Buteflika, Nisan 2019'da görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

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Abdulaziz Buteflika Cezayir Cumhurbaşkanı
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