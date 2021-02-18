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Cezayir Cumhurbaşkanı erken seçime gitmek için parlamentoyu feshetti

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 23:21 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 23:21

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken seçime gitmek için parlamentoyu feshettiğini açıklarken, 48 saat içinde kabine değişikliği yapılacağını söyledi.


Almanya'daki tedavisinin ardından bu ay ülkesine dönen Tebbun, siyasi  parti liderleriyle yaptığı görüşmelerde verdiği erken seçim mesajı için düğmeye  bastı.
 
 Cezayir Cumhurbaşkanı, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında,  parlamentonun birinci kanadı Ulusal Halk Meclisini feshettiğini ve en kısa  zamanda erken seçimlere gidileceğini söyledi ancak herhangi bir takvim vermedi.
 
Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'in 6 ay içinde Cezayir’de üretimine  başlanacağı sözünü veren Tebbun, ülkedeki protesto hareketi "Hirak" içinden  hükümlü en az 30 kişiye de Cumhurbaşkanlığı affı uygulanacağını duyurdu.
 
 Tebbun, 48 saat içinde kabine revizyonu yapılacağı bilgisini paylaştı.
 
Cezayir Cumhurbaşkanı ayrıca Libya'da Birleşmiş Milletler (BM)  öncülüğünde yürütülen diyalog sürecinde göreve gelen yönetimi memnuniyetle  karşıladıklarını dile getirdi.
 
Buteflika sonrası Cezayir'de siyasi süreç
 
Cezayir, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen aday  olmasıyla Şubat 2019'dan itibaren hareketli bir döneme girdi.
 
Buteflika, kitlesel protestoların ülke çapında ivme kazanmasının  ardından ordunun müdahalesiyle istifa etmek zorunda kaldı. Protestoları  sonlandırmak için yönetimin bastırmasıyla Aralık 2019'da gerçekleşen seçimlerde  Tebbun göreve geldi.
 
Tebbun, dönemi için anahtar gördüğü yeni Anayasa için ülkeyi Kasım  2020'de referanduma taşımış, Cezayirli seçmenlerden sadece dörtte birinin  katıldığı referandumda yeni Anayasa yaklaşık yüzde 68 oyla kabul edilmişti.
 
Cumhurbaşkanı Tebbun, yeni Anayasa'ya uygun şekilde seçimleri  gerçekleştirerek "eski yönetim kalıntılarıyla" çalışmak istemediği yönünde  açıklama yapmıştı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı, geçen ay hazırladığı yeni seçim yasası  taslağıyla, seçmenlerin aday listelerinde istediği sıralamayı istediği şekilde  seçebileceği "açık liste" sistemine geçilmesini içeren teklifi siyasi partilere  göndermişti.
 

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Abdulmecid Tebbun erken seçim parlamento
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