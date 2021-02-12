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Cezalara zam geldi! Sigara içen 2 bin 841 lira ödeyecek...

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 10:55 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 10:55

Herkesi çok yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapan yandı, cezası 2 bin 841 liraya yükseldi. Sivil havacılıkta idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske eden pilotlara 18 bin 943 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişilerle, uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 2 bin 841 lira idari para cezası verilecek.


Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine  aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında  yükseltildi.  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık  Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ'i" Resmi Gazete'de  yayımlandı. Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli  olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2020 yılı için yeniden  değerleme oranının yüzde 9,11 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.  Bu kapsamda, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı  davrananlara bu yıl 1731 lira ila 34 bin 812 lira arasında değişen tutarlarda  idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
 
Sigara içen yolcuya 2 bin 841 lira ceza
 
"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para  Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden  Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ'e" göre de izin alınmadan veya uçuş planı  doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere  verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda  havacılık işletmelerine 18 bin 943 lira ceza uygulanacak.  Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 18 bin 943 lira, izinsiz  lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişilerle, uçak içinde duman çıkaran cihaz  ve mamulleri kullanan yolculara 2 bin 841 lira idari para cezası verilecek.
 
 
 

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