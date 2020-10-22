22 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.212 0.00 EURO 9,2830 0.21
USD 7,8280 0.19 ALTIN 481,770 -0.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cezaevinde yangın! Hemen müdahale edildi

DHA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 8:47 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 8:47

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.


Adana Merkez Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, sabaha karşı yangın çıktı. 
 
 
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı sok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı. 3 yıl önce de yine aynı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıkmış, 3 çocuk mahkum hayatını kaybetmişti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
 

ETİKETLER

adana cezaevi yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.