Cezaevi personeli karantina, izole ne zaman bitecek? Cezaevi personeli evlerine gönderilmeyecek mi?

Cezaevlerindeki görevli personel Mart itibariyle evlerine gidemiyor ve izole edilen yerlerde kalıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunup, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirince cezaevi personeli arama motorlarına yöneldi ve cezaevi personeli izole ne bitecek? Cezaevi personeli evlerine gönderilmeyecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün cezaevlerine yönelik normalleşme planına ilişkin satır başları…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 30 Mart’ta, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Türkiye Barolar Birliği'nin 3. Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gül yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından adliye ve cezaevlerindeki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulununca, cezaevi personelleri, ‘’Cezaevi personeli karantina ne zaman bitecek?’’ ‘’Cezaevi personeli izole ne zaman bitecek?’’ Adalet Bakanlığı cezaevi personeli karantina süreci hakkında açıklama yaptı mı’’ gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte cezaevi personeli izole ve karantina hakkında merak edilenler…

Kovid-19 sonrası normalleşme sürecinde adliyelerde alınacak önlemleri belirleyen Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında 70 maddeden oluşan "Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu"nu hazırladı.

CEZAEVİ PERSONELİ İZOLE NE ZAMAN BİTECEK?

Kılavuza göre, maskesi olmayanlar adliyelere giremeyecek, herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin de adliyeye girişine izin verilmeyecek. Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler içeri alınmayacak, bu durumda olanlar sağlık kurumlarına yönlendirilecek. Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol edebilmek amacıyla aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni verilecek.

Adalet Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada cezaevi personeli izole süreci ile ilgili yeni bir bilgi verilmedi. 24 Nisan'da yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, cezaevi personeli için karantina uygulamasının 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını ilgili birimlere bildirmişti.

Cezaevi personeli çalışma şartları

Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanacak, ön bürolar dış mekanlarda konumlandırılacak.

Mahkeme ve cumhuriyet savcılığı kalemleri, ön bürolar ve icra daireleri, cam veya şeffaf bölmelerle kapatılacak, temizlikleri her gün yapılacak, bu alanlarda yeterli sayıda antiseptik bulundurulacak.

Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanacak.

Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta, sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak.

Duruşma, cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılacak.

Ortak alanlarda bulunan koltuklar azaltılacak. Adliye içinde ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi dışarıdaki iş ve işlemlerde hakim, cumhuriyet savcıları ve tüm personel için önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi malzemeler hazır bulundurulacak.

Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılacak.

Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılacak. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanımı yaygınlaştırılacak.

Yemekhaneler 1 Eylül 2020'de açılacak, bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak. Çay bardağı, kaşık, çatal, tabak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.

Her başsavcılık, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için sorumlular belirleyecek.

CEZAEVİ PERSONELİ EVLERİNE GÖNDERİLMEYECEK Mİ?

30 Mart’ta alınan karar neticesinde evlerine gönderilmeyip, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen izole yerlerinde kalan kişilere yönelik Adalet Bakanı tarafından bir açıklama gelmedi. Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada karantina sürecinin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini ifade etmişti.