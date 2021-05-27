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Cezaevi izinleriyle ilgili flaş gelişme! Kabul edildi, kaldırılıyor...

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 21:08 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 21:08

Tutuklu ve hükümlüleri yakından ilgilendiriyor. Detaylar belli oldu. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Buna göre; Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak. Toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, cezasının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilecek. Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor. Tutuklu ve hükümlülerin hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılıyor.


AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik  Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 
 
Teklife göre, izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde  kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık  kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek,  yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları  dinleyebilecek.
 
Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları tarafından  mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler  çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve  uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu  ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecek.
 
Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı  sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu  kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.
 
Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak  cezalarının infazına karar verildiği takdirde, sınır dışı edilme işlemleriyle  ilgili olarak, bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığınca değerlendirilecek.  Böylece, yabancı hükümlünün koşullu salıverilmesi veya cezasının infazının  tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, denetimli serbestlik tedbiri  uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.
 
İnfazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis  cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına  çevrilen kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın  da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, toplum güvenliği bakımından  ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi halinde cezasının  infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet başsavcılığınca  ertelenebilecek. Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemeyecek. Çocuğun ölmesi  veya babanın ceza infaz kurumundan salıverilmesi ya da erteleme süresi içinde  hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması halinde,  erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz edilecek.
 
Bulundukları ceza infaz kurumundan başka bir kuruma nakil talebinde  bulunan hükümlülerin maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri  durumunda, bu hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak.
 
Hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet  Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de  mektup alıp gönderebilecek.
 
Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına  gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini  engelleyici tüm tedbirler alınarak, hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya  elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.
 
Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin  sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; terör suçları, örgüt kurmak,  yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen  suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin  kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülere gelen  veya bu hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgrafların dijital  olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek.
 
Bu iletilere ilişkin kayıt veya belgeler, amacı dışında  kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya  kurumla paylaşılamayacak ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu  edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek.
 
Önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında  bulunan ve terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları  ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde  bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli  olabileceği değerlendirilen hükümlülerin yapacakları görüşmeler, kamu düzeninin  korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin  önlenmesi amacıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik  cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Kayıtlar, amacı dışında  kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya  kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya  konu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek.
 
Teklife göre ayrıca hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate  çıkarılıyor, tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen  mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı  kaldırılıyor.

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