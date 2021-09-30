30 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 0.00 EURO 10,3390 -0.16
USD 8,9000 -0.19 ALTIN 494,450 -0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ


ETİKETLER

Cezaevi izinleri adalet bakanlığı cte açık cezaevi izinleri seohaber Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.