Cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor? Koronavirüs pandemisi nedeniyle cezaevi mahkumlarına verilen izinler salgının seyrine göre 2 ay uzatılmıştı. 31 Mayıs’ın ardından cezaevi izinleri 2’şer aylık sürelerle 7 kez uzatıldı. Cezaevi izinlerinin son uzatılan süresinin bitmesine az bir süre kalmıştı ki açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı. TBMM’den geçen torba teklifin içeresinde yer alan açık cezaevi pandemi izin süresini uzatan düzenleye yer yerildi. Peki, cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri son durum…

70 bine yakın mahkûm koronavirüs salgını kapsamında verilen izinler çerçevesinde evlerinde izin sürelerinin bitmesini bekliyor. Torba teklifin içeresinde yer alan açık cezaevlerinde pandemi izin süresini uzatan düzenlenin ortaya çıkması konu hakkında kafa karışıklığına neden oldu. Mahkumlar cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZADI MI?

Hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı. Öte yandan Cezaevlerinde pandemi izni süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılıyor. Kabul edilen önergeye göre; Sağlık Bakanlığı’nın önerisi Adalet Bakanlığı’nın kararı ile 31 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2’şer aylık sürelerle 7 kez uzatma hakkı tanındı. Bu çerçevede pandemi izni 31 Temmuz 2021 kadar yürürlükte kalacak.

3 KEZ DAHA UZATILABİLECEK

Özetle salgının devam etmesi halinde Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere açık cezaevi izinleri 3 kez daha uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi planlanılıyor.