19 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 0.64 EURO 9,3530 -1.11
USD 7,6310 -0.93 ALTIN 460,820 -1.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı!

DHA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 16:51 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 16:51

Burdur'da yeni cezaevi inşaatının yapıldığı alanda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.


Burdur- Büğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.
 

ETİKETLER

işçi yangın konteyner cezaevi inşaat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.