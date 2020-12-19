Burdur- Büğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.
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Cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı!
DHA | 19 Aralık 2020 Cumartesi - 16:51 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 16:51