Edinilen bilgiye göre, 15.05.2015 tarihinde Balıkesir merkezinde S.D. isimli şahsın bıçaklanmasından dolayı "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 5 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan C.D. (19), Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Yakalanan şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Cezaevi firarisi polisten kaçamadı!
İHA | 14 Haziran 2019 Cuma - 11:19 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 11:19