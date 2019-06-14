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Cezaevi firarisi polisten kaçamadı!

İHA |  14 Haziran 2019 Cuma - 11:19 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 11:19

Balıkesir'de bıçaklayarak öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 15.05.2015 tarihinde Balıkesir merkezinde S.D. isimli şahsın bıçaklanmasından dolayı "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 5 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan C.D. (19), Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Yakalanan şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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