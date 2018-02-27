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Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 21:33 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 21:34

Manisa'da cezaevinden firar eden iki mahkum, ormanlık alanda uyuyakalınca yakayı ele verdi


Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri,  cezaevi firarisi  iki kişiyi ormanlık alanda uyurken yakaladı. 
 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde devriye  görevi sırasında, yol ortasında terk edilmiş 45 C 2216 plakalı motosikleti buldu.
 
Çevrede araştırma yapan ekipler yola 5-10 metre mesafede ormanlık  alanda hareketsiz yatan Aykut Çakır (27) ve Gökhan Şahin'in (27) uyuduğunu fark  etti.
 
Ekipler, 15 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu anlaşılan  iki mahkumu gözaltına aldı.
 
Çakır ve Şahin, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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Cezaevi firarileri uyuya kalınca yakalandılar Manisa
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