Ceza ve Tevkifevleri Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı şartları belli oldu!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü duyurdu. Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan duyuruya göre, müdürlük, idare memuru, sayman, infaz koruma başmemuru ve öğretmen kadrolarında 835 kontenjan açıldı. Peki, Ceza ve Tevkifevleri atamaları ne zaman? Ceza ve Tevkifevleri atama başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili duyuru yayımladı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ceza infaz kurumlarında münhal bulunan kurum 2. müdürü, idare memur u, infaz ve koruma başmemuru ve sayman unvanlarına görevde yükselme sınavı yapılacak. Peki, Peki, Ceza ve Tevkifevleri atamaları ne zaman? Ceza ve Tevkifevleri atama başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

CEZA VE TEVKİFEVLERİ ATAMA SINAVI NE ZAMAN?

Denizli, Erzurum, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın 4 Eylül'de yapılacağını ve sınavda 835 personel için kontenjan açıldığını duyurdu. Sınav, 04 Eylül 2021 Cumartesi günü, saat 14.00’te tek oturum olarak Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Ankara, Antalya İstanbul (Anadolu yakası) ve Kahramanmaraş illeri olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı olarak yapılacak. Adaylara, görevde yükselme sınavında 110 dakika, unvan değişikliği sınavında ise 90 dakika süre verilecek.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin başvurular 1 Temmuz 2021–16 Temmuz 2021 tarihleri arasında http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacak.

Adaylar sınav ücreti olan 190 (Yüzdoksan) TL’yi http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru esnasında kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklar.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Genel şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

2) Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak, (Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak” ifadesinde yer alan “kurum”, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini ifade etmekte olup, bu kurumlarda en az iki yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Ücretsiz izin, askerlik vb. nedenlerle görevden ayrılmalar bu süre hesabında dikkate alınmayacak, başka kurumlarda geçici olarak görev yapan personelin çalışma süreleri dikkate alınacaktır.)

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,

4) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama ya da ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak.

b) Özel şartlar

Hizmet süresi:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilecek süreleri kapsamaktadır.

1) Ceza infaz kurumu 2. müdürü kadrolarına atanabilmek için:

- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

- İdare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar ve sayman unvanlarında toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

- Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

2) İdare memuru kadrolarına atanabilmek için:

- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

- Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, sağlık memuru, satın alma memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, hayvan sağlık memuru ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

- Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

3) Sayman kadrolarına atanabilmek için:

- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

- En az beş yıl hizmet süresi bulunmak,

- Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

4) İnfaz ve koruma başmemuru kadrolarına atanabilmek için:

- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

- İnfaz ve koruma memuru unvanında en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

- Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

G) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Öğretmen kadrolarına atanabilmek için:

- Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

- Millî Eğitim Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının ekinde belirtilen ve ilân tarihindeki çizelgede sayılan yükseköğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi dışındaki bölümler için Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamış olmak,

- Aday memurluğu bitirmiş ve asil memur olarak atanmış olmak. (Aday memur statüsünde bulunanlar unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır.)

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar sınav giriş belgesini 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresinden alabilecekler.