Ceyşi Muhammed lideri öldürüldü

BBC'nin haberine göre Tantray, ihbar üzerine polisin diğer iki militanla saklandığı Pulwama kentindeki eve düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Operasyon sırasında polis ile Tantray arasında şiddetli çatışma çıktığı kaydedildi.

Tantray'ın ölüm haberinin ardından Keşmir'de yüzlerce kişinin sokaklara döküldüğü, Hindistan karşıtı sloganlar attığı ve polisle çatışmaya girdiği belirtildi.

Ceyşi Muhammed'in Gazi Baba'ya (Şah Navaz Han) yakınlığıyla tanınan, boyu 1 metre 27 santimetre olan Tantray, 2001'de Hindistan parlamentosuna düzenlenen intihar saldırısını yönetmekle suçlanmıştı.

Tantray, 2003'te Yeni Delhi 'de gözaltına alınmış, 2011'de ömür boyu hapse mahkum edilmiş, 2015'te de şartlı tahliye edilmişti.

Nur Muhammed Tantray'ın 2017'nin eylül ayında yerel bir bakanı hedef alan el bombalı saldırıdan sorumlu olduğundan şüphelenilmişti.

Cammu Keşmir Emniyetinden General Shesh Paul Vaid, baskını "özel istihbarat girdilerine dayalı temiz bir operasyon" olarak nitelendirdi ve polis evi kordon altına almadan önce kaçan iki militanın arandığını söyledi.

Yerel basın da Tantray'ın şartlı tahliyesinin ardından Keşmir'in iç kesimleri ve güneyinde Ceyşi Muhammed'in kontrolünü ele aldığını yazdı.

Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan 'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

Güvenlik güçleri ile Hizbul Mücahidin arasında 8 Temmuz 2016'da çıkan çatışmada örgütün üst düzey üyelerinden Burhan Wani'nin öldürülmesinden sonra on binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Protestolar sırasında 63 kişi hayatını kaybetmişti.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi öldü.