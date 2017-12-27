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Ceyşi Muhammed lideri öldürüldü

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 12:27 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 12:48

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde Ceyşi Muhammed örgütünün liderlerinden Nur Muhammed Tantray öldürüldü.


BBC'nin haberine göre Tantray, ihbar üzerine polisin diğer iki  militanla saklandığı Pulwama kentindeki eve düzenlediği operasyonda öldürüldü.
 
Operasyon sırasında polis ile Tantray arasında şiddetli çatışma  çıktığı kaydedildi.
 
Tantray'ın ölüm haberinin ardından Keşmir'de yüzlerce kişinin  sokaklara döküldüğü, Hindistan karşıtı sloganlar attığı ve polisle çatışmaya  girdiği belirtildi.
 
Ceyşi Muhammed'in Gazi Baba'ya (Şah Navaz Han) yakınlığıyla tanınan,  boyu 1 metre 27 santimetre olan Tantray, 2001'de Hindistan parlamentosuna  düzenlenen intihar saldırısını yönetmekle suçlanmıştı.
 
 
Tantray, 2003'te Yeni Delhi'de gözaltına alınmış, 2011'de ömür boyu  hapse mahkum edilmiş, 2015'te de şartlı tahliye edilmişti.
 
Nur Muhammed Tantray'ın 2017'nin eylül ayında yerel bir bakanı hedef  alan el bombalı saldırıdan sorumlu olduğundan şüphelenilmişti.
 
Cammu Keşmir Emniyetinden General Shesh Paul Vaid, baskını "özel  istihbarat girdilerine dayalı temiz bir operasyon" olarak nitelendirdi ve polis  evi kordon altına almadan önce kaçan iki militanın arandığını söyledi.
 
 
Yerel basın da Tantray'ın şartlı tahliyesinin ardından Keşmir'in iç  kesimleri ve güneyinde Ceyşi Muhammed'in kontrolünü ele aldığını yazdı.
 
Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak  ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.
Güvenlik güçleri ile Hizbul Mücahidin arasında 8 Temmuz 2016'da çıkan  çatışmada örgütün üst düzey üyelerinden Burhan Wani'nin öldürülmesinden sonra on  binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Protestolar sırasında 63 kişi hayatını  kaybetmişti.
 
 
 
 İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana  Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Keşmir'de yaşanan şiddet  olaylarında 70 bin kişi öldü.

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Keşmir Ceyşi Muhammed Nur Muhammed Tantray
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