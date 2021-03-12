Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşüşe geçti: 12 Mart altın fiyatları…

Altın fiyatları düşüş seyrini devam ettiriyor. Ons altında dolar kurunun etkisi altın fiyatlarında sert inişe neden oldu. Gram altından 22 ayar bileziğe kadar altın ons altın ve dolar kurundaki değişimden etkilendi. Peki, gram altın, çeyrek, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL oldu, ne kadar? 12 Mart canlı altın fiyatları…

Altın yatırımcıları ile düğün, nişan nikah gibi törenler için altın alacaklar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Düşük seyirde devam eden altın için bu dönem iyi bir fırsat. Altının ons fiyatı bin 700 dolar seviyesine inmişti ancak ibre tersine döndü ve altının ons fiyatı yeniden bin 700 doların üstüne çıktı ve bin 718 dolardan işlem görmeye başladı. İşte 12 Mart altın fiyatları…

12 MART ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN

Gram altın bugün 414 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN

700 lira barajının altına gerileyen çeyrek ons altındaki değişim nedeniyle bugün 675 liradan alınırken 686 liradan da satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın 1.350 liradan alış, 1.370 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını da bugün 2 bin 692 liradan alınırken, satışı 2 bin 742 liradan işlem gördü.

ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI