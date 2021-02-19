Çeyrek ve gram altın ne kadar? 19 Şubat Cuma altın fiyatları!

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Altın fiyatları, tahvil faizlerindeki yükseliş ve enflasyonuna dair beklentilerle beraber aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altın 400 TL’nin altında bu yılın en düşük seviyesinde. Yatırımcı haftanın son işlem gününde altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte uzmanların altın yorumları ve 19 Şubat Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları yılın en düşük seviyesinde. Gram altın fiyatı 7 aylık sürenin ardından ilk kez 400 liranın altında işlem gördü. Küresel piyasalardaki beklentilerle beraber aşağı yönlü hareketini sürdüren altın haftanın son işlem gününde de düşük seyrediyor. Peki, altın ne olur? Altın yükselir mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte uzmanların altın yorumları ve 19 Şubat Cuma altın fiyatları...

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe ek olarak Dolar /TL ’’nin yatay seyretmesiyle birlikte 400 TL’nin altında bu senenin en düşük seviyesinde bulunuyor. 7 aydan sonra ilk defa bu seviyelere gerileyen gram altın, hafta başından bu yana neredeyse yüzde 4 değer kaybı yaşadı. Dolar/TL ise hafta başından bu yana yüzde 0,7 aşağıda.

19 ŞUBAT 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 398,35 SATIŞ: 398,42 ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 639,26 SATIŞ: 653,94 TAM ALTIN ALIŞ: 2.636,95 SATIŞ: 2.703,76 YARIM ALTIN ALIŞ: 1.274,53, SATIŞ: 1.307,89 CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 2.652,00 SATIŞ: 2.692,00 22 AYAR BİLEZİK FİYATI ALIŞ: 364,38 SATIŞ: 364,77 ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

UZMANLARIN ALTIN YORUMLARI

Yusuf Topçu - InvestAZ Araştırma Müdürü

Dolar/TL'de 6,80 hedefi sürdükçe gram altında fiyat baskısı devam edecektir. Aralık ayından bu yana dolarizasyonda bozulma olmamasına rağmen TL değer kazanmaya devam ediyor. Sıkı para politikasında henüz sona gelmemiş olmamız, bize TL'nin bu hareketinin devam edeceğini gösteriyor. Kısa vadede Dolar/TL'nin aşağı, ons altının ise yukarı yönlü fiyat hareketleri birbirini dengeleyecektir.

Eda Karadağ - Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı

Merkez bankalarının altın alımları zayıfladı, salgın sebebiyle mücevher alım gücünde de bir düşüş görülüyor. Ekonomiler hala toparlanamadığı için piyasadaki teşvik paketleri aslında altın için olumlu ancak ekonomilerin özellikle ABD ve Çin’de kısa vadede toparlanma beklentisi altın için olumsuz senaryoları gündeme getirebiliyor.

Kısa vade için ons altında yeniden 1800 dolar üzeri seyirler görülebilir ancak 1900 dolar ve üzeri biraz daha zor gibi duruyor. Gram altının 400 TL üzerine doğru hareketinde ısrarcı kalmasını bekleyebiliriz ama bu durum sert bir yükseliş sinyali olarak yorumlanmamalı. Ben biraz daha temkinli hareket edebileceğini ve bu nedenle güçlü bir yükseliş iştahı oluşabileceğini düşünmüyorum. Küresel çapta, ons altın fiyatları içinse ABD’nin rolü büyük ve Biden yönetiminin gelmesi, altına olan talebin biraz zayıflamasını tetiklediğini de gözlemlediğimi eklemek isterim.