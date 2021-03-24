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Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Mart güncel altın fiyatları…

24 Mart 2021 Çarşamba - 7:46 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 7:52

Altın fiyatları milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1732,47$ seviyesinden işlem görüyor. ABD tahvil faizlerinde gözlenen yukarı yönlü hareket ons altını aşağı yönde baskılıyor. Dolar/TL’nin sert yükselişinin ardından dün oldukça hareketli seyreden gram altın fiyatı bugün yatay seyirler güne başladı. Peki, Çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 24 Mart canlı altın kuru, bugün anlık altın fiyatı...


Yatırımcı altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Doların değer kazanmasına bağlı olarak altın fiyatlarında düşüş yaşadığı gözleniyor. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1732,47$ seviyesinden işlem görüyor. Gram Altın fiyatı ise, 2020’nin kasım ayından itibaren düşüş trendini kırmasının ardından hafta başında en yüksek 474.65, en düşük 427.65 seviyesini gördü. Dolar/TL’nin sert yükselişinin ardından dün oldukça hareketli seyreden gram altın fiyatı bugün güne yatay seyirle başladı. Altın fiyatlarında izlenen hareketliliğe bağlı olarak yatırımcı anlık ve canlı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın kaç lira? Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?  24 Mart canlı altın kuru, bugün anlık altın fiyatı...
 
ALTINDA SON DURUM NE? 24 MART ALTIN FİYATLARI
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
440,43 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 440,49 liradan, 2 bin 905,00 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 949,00 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
2 bin 889,16 liradan alınan tam altın 2 bin 964,04 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.396,43 liradan alınan yarım altın 1.433,79 liradan ve 700,40 liradan alınan çeyrek altın 716,89 liradan satılıyor.
 

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