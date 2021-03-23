Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları (23 Mart 2021)

23 Mart Salı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Güne yatay bir seyirle başlayan altında son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların global bazda güçlenmesiyle birlikte spot altın fiyatları satış baskısı altında kaldı. Dün altın aşağı yönlü kırarken kısa vadeli yükseliş trendi içine girdi. Altında yaşanan hareketliliğin ardından haftanın ikinci gününde altın fiyatları geri çekilmiş durumda.Yatırımcı sıklıkla Altın yükselir mi, düşer mi? Altın Fiyatları bugün ne olur? Altın alınır mı? sorularını sorguluyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram Altın'ın fiyatı ve satış fiyatları ne? Altın fiyatları, canlı altın kuru, bugün anlık altın fiyatı (Güncel)

Altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki hareketlilik milyonlar tarafından merak ediliyor. Yatırımcı altın fiyatlarında güncel son dakika gelişmelerini araştırıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram Altın'ın fiyatı ve satış fiyatları ne? Altın fiyatları, canlı altın kuru, bugün anlık altın fiyatı (Güncel)

Geçtiğimiz hafta 403 TL seviyelerine kadar geri çekilen gram altın aşağı yönlü hareketini kırdı ve dün kısa vadeli yükseliş trendi içine girdi. Tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların global bazda güçlenmesiyle birlikte spot altın fiyatları satış baskısı altında kaldı. Yatırımcı yeni günde de altın fiyatlarında güncel son dakika gelişmelerini takip ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 23 MART 2021 ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını ne kadar?

438,35 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 438,43 liradan, 2 bin 892 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 935 liradan satılıyor.

Tam altın ne kadar?

2 bin 878 liradan alınan tam altın 2 bin 953 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

1.391 liradan alınan yarım altın 1.428 liradan ve 697 liradan alınan çeyrek altın 714 liradan satılıyor.