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- Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Altın neden düşüyor? İşte son dakika altın fiyatları!
Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Altın neden düşüyor? İşte son dakika altın fiyatları!
11 Kasım 2020 Çarşamba - 18:21 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 18:25
ABD seçimlerinden Bidon'un galip gelmesi piyasalar açısından olumlu olarak algılandı. Pfizer ve BionTech'in aşısının koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğunun açıklanması piyasalar açısından beklentileri de güçlendirdi. Koronavirüs aşısı ile ilgili umut veren gelişme salgının kontrol altına alınabileceğine dair umutları da güçlendirdi. Aşı ile ilgili yaşanan gelişmeler piyasalara nefes aldırdı. Ancak altın talebi de zayıfladı. Altında dün yaşanan hızlı düşüşün ardından dalgalı seyrine devam ediyor. Koronavirüs aşısında meydana gelen gelişmelerin ardından ons bazında 1870 civarına kadar geri çekilen altın fiyatları gram ve çeyrek altın fiyatlarında etkisini gösterdi. Yatırımcı da 'Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?' sorularını araştırıyor. İşte altın alış satış fiyatları ve altında son durum...
Pfizer ve BionTech'in aşısının koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğunun açıklanması ve salgının kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentileri güçlendirerek piyasalara nefes aldırdı. Altındaki satışlar arttı ve altına olan talepte zayıflama görüldü. Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber
akışı ile sert düşüşe geçen ons altın fiyatı 1868 dolar
a kadar gerilerken, dolar kurundaki düşüşün de etkisine paralel olarak gerileyen gram altın, önceki gün en düşük 472 lirayı gördü. Altın fiyatlarında hızlı düşüşün ardından bugün altında dalgalı bir seyir izleniyor. Peki, Altın neden düşüyor? Altın daha düşer mi? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
472,81 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 472, 92 liradan, 3 bin 152 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 200 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 136 liradan alınan tam altın 3 bin 217 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
1.515 liradan alınan yarım altın 1.556 liradan ve 760 liradan alınan çeyrek altın 778 liradan satılıyor.