Bu sabah yaşanan düşüşlerin ardından altında tepki yükselişleri devam ediyor. Dün son 5 ayın en düşük seviyelerine kadar gerileyen altında dolardaki değer kaybına bağlı olarak tepki alımları gözleniyor. Piyasalar, FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını takip edecek. Yarımcı küresel gelişmeleri takip ederken altın fiyatları ile ilgili araştırmalarını da sürdürüyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatları kaç lira? İşte 1 Aralık anlık altın fiyatları!

Düşüş eğilimini sürdüren altında dün son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD 'de seçim belirsizliğinin azalması, Avrupa 'da karantina önlemlerinin gevşetilmesi ve yaklaşan yılbaşı sezonu altında dalgalanmalara neden oluyor. Bugün ABD'den gelecek veriler takip edilecek. Yatırımcılar da TSİ 18'de başlayacak konuşmasını bekliyor. Gelişmeleri yakında takip eden yatırımcı da altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatları kaç lira? İşte 1 Aralık anlık altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 454 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1791 dolar dan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Ons altındaki ana eşik seviyesi olan 1758 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu seviyenin altına yerleşik seyirlerin olması halinde gram altında satışlar hızlanabilir” dedi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 447 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 449 TL seviyesinden başladı. Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak yeni güne değer kazancıyla gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 446.37 lira seviyesini, en yüksek ise 455.71 lira seviyesini gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı saat 12.54 itibarıyla yüzde düşüşle 454.38 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 11 liradan satılıyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle artan kısıtlamalar risk algısını artırırken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1794 dolar seviyesini en düşük ise 1775 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.87 oranında yükselişle 1791 dolardan işlem gördü.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları takip edilecek.

Altın Fiyatları Altın Alış Satış % Saat Gram Altın 454,38 454,44 % 1,66 12:33 Ceyrek Altın 726,92 744,02 % 1,97 12:27 Cumhuriyet Altını 3.011,00 3.057,00 % 2,10 12:27 Tam Altın 2.998,54 3.076,21 % 1,97 12:27 Yarım Altın 1.449,29 1.488,05 % 1,97 12:27 Ons Altın 1.793 1.794 % 0,96 12:46 Has Altın 454,02 454,09 % 1,58 12:31 22 Ayar Bilezik 414,34 414,75 % 1,91 12:31 Altın KG (Dolar) 57.355 57.367 % 0,94 12:30 Altın KG (Euro) 68.716 68.730 % 0,94 12:30

GRAM ALTINDA TAKİP EDİLECEK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.

ABD dolarının değer yitirmesine rağmen ons altın düşüyor. Bunda risk iştahındaki yükselişler de etkili oldu. 1850 dolar ons altın için çok önemli bir yerdi. Bunun kırılmasıyla birlikte 1750 dolar seviyesi ana hedef alanı oldu. 1758 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamadan şimdilik yukarı yönlü tepki geldi. Bu yükselişleri teknik tepki olarak okuyoruz. Bu tepki yükselişini 1810 dolar seviyelerine doğru bile görebiliriz. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz.

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 454 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1791 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Ons altındaki ana eşik seviyesi olan 1758 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu seviyenin altına yerleşik seyirlerin olması halinde gram altında satışlar hızlanabilir” dedi.