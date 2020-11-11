Altın dün 1870 dolar seviyesine hızlı düşüşün ardından bugün yukarı yönde hareketine devam ediyor. Pfizer ve BionTech'in aşısının koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğunun açıklanması ve salgının kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentileri güçlendirerek piyasalara nefes aldırdı. Altındaki satışlar arttı ve altına olan talepte zayıflama görüldü. Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile sert düşüşe geçen ons altın fiyatı 1868 dolara kadar gerilerken, dolar kurundaki düşüşün de etkisine paralel olarak gerileyen gram altın, önceki gün en düşük 484 lirayı gördü. Altın fiyatlarında hızlı düşüşün ardından bugün altında dalgalı bir seyir izleniyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
495,64 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 495, 76 liradan, 3 bin 295 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 345 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 279 liradan alınan tam altın 3 bin 363 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
1.584 liradan alınan yarım altın 1.627 liradan ve 794 liradan alınan çeyrek altın 813 liradan satılıyor.