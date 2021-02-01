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Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 1 Şubat 2021 altın alış satış fiyatları

01 Şubat 2021 Pazartesi - 9:54 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 9:54

Altın, son 10 yıldaki en kötü ocak aylarından birini bitirdi. Gram altın ise son 6 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Aşı çalışmalarıyla birlikte altın fiyatlarında görülen aşağı yönlü hareket görüldü. Analistler önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında toparlanma görülebileceğini belirtiyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın kuru son durum ne? Bugün altın alış satış fiyatları ve 1 Şubat 2021 altın fiyatı


Gram altın, şubat ayına yüzde 0,2 yükselerek 434,80 TL seviyesinden başladı. Gram altın Temmuz’dan beri en düşük seviyede bulunuyor. Uzmanlar altının son 10 yıldaki en kötü ocak aylarından birini bitirdiğine dikkat çekiyor. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Altın kuru son durum ne?  Bugün altın alış satış fiyatları ve 1 Şubat 2021 altın fiyatı....
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
436,15 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 436,24 liradan, 2 bin 908 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 952 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
2 bin 892 liradan alınan tam altın 2 bin 967 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.398 liradan alınan yarım altın 1.435 liradan ve 701 liradan alınan çeyrek altın 717 liradan satılıyor.
 

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