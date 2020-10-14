Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira? 14 Ekim altın fiyatları son durum!

Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç lira? soruları sabah saatlerinden itibaren yatırımcı tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını, aşı gibi gelişmeler ve ABD başkanlık seçimine yönelik belirsizlikler altın yatırımcısının takibinde olmaya devam ediyor. Analistlere göre, yükselen dolar endeksinin oldukça dirençli bir görünüm sergilemesi değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Orta ve uzun vadede dinamikler genişleyici politikaların etkisiyle değerli metaller açısından pozitif. Ekonomiler Covid ile mücadelede zorlanıyor ve bu da teşviklerin devamlılığı gerekliliğini ortaya koyuyor" yorumunu yaptı. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira? İşte 14 Ekim altın fiyatlarında son durum!

Corona virüs pandemisi, aşı çalışmaları ve özellikle de ABD başkanlık seçimi ile ilgili belirsizlikler yatırımcı tarafından takip ediliyor. Analistlere göre, yükselen dolar endeksi değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira? İşte 14 Ekim altın fiyatlarında son durum!

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 484,92 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,01 liradan, 3 bin 191 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 239 liradan, 441,66 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441,91 liradan, 3 bin 196 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 275 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

1.544 liradan alınan Yarım Ziynet 1.584 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

774 liradan alınan Çeyrek Ziynet 792 liradan satılıyor.

ALTIN ORTA VE UZUN VADEDE POZİTİF

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Küresel yatırımcı ekonomiye daha fazla destek sağlanıp sağlanmayacağı belirsizliğini tartıyor, mali genişleme olmaması ihtimali ile doların toparlanması altını aşağıda tutuyor. Pelosi’nin Beyaz Saray ’ın son teklifini reddetmesi ve Senato Cumhuriyetçi lideri McConnell'in Pelosi'nin hızla reddettiği daha küçük ölçekli bir stratejiyi zorlamasıyla seçim öncesinde bir mali paketin geçme olasılığı düşük görünüyor.

Seçim sonrasında nasıl büyüklükte ve nitelikte bir paket geçeceği de Başkan’ın kim olacağına ve Kongre’nin kimin kontrolünde olacağına bakacak. Biden-Mavi Dalga, bölünmüş Kongre veya Trump kontrolünde Kongre senaryolarına göre ya süper büyüklükte paket, müzakereleri uzun sürecek indirgenmiş paket veya spesifik paket gibi seçenekler olacak

Mali genişleme olmadığı sürece enflasyonun beslenmesi olası değil, talep düşük kalacak ve ekonomide toparlanma yavaşlayacak. Para politikasının marjinal etkisi şu an daha az, o yüzden Fed de artık mali politikayı işaret ediyor.

Altın, dolar tarafından yönlendirildiği kısa dönemde bu konsolidasyona devam edebilir. Orta ve uzun vadede dinamikler genişleyici politikaların etkisiyle değerli metaller açısından pozitif. Ekonomiler Covid ile mücadelede zorlanıyor ve bu da teşviklerin devamlılığı gerekliliğini ortaya koyuyor.