Çeyrek altın fiyatı 2021 bugün ne kadar? Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 16 Mart bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, aşıların yapılmaya başlamasıyla aylarca yüksek seyirde devam eden altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya başlandı. Spot piyasada 16 Mart anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 672,15 lira, satış fiyatı 688,98 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 420,04 lira, satış fiyatı 420,20 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Çeyrek altın fiyatı 2021 bugün ne kadar? 16 Mart bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

16 Mart altın fiyatları merak ediliyor. Gram altının fiyatının ne kadar olduğu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığı araştırılıyor. Koronavirüs salgının yüksek olduğu dönemde altın fiyatlarında yaşanan artış, aşı ile birlikte büyük bir düşüş yaşamıştı. Gram altın 15 Mart Pazartesi günü 419,25 TL’den alıcı bulurken bugün %0,01 büyüme ile 419,30 TL’ye yükseldi. Peki yarım, tam, ata ve cumhuriyet altınlarında durum nasıl? Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar? 16 Mart bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

16 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 419,92

SATIŞ: 419,98

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 685,00

SATIŞ: 697,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.370,00

SATIŞ: 1.392,00

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 2.794,00

SATIŞ: 2.836,00

ANLIK ALTIN FİYATLARI