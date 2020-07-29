Ceylanpınar Belediyesinde gerginlik: 3 kişi gözaltında

Soylu ile makamına gelen 3 kişi arasında çıkan tartışma nedeniyle gerginlik yaşandı. Olayda silah kullanmak isteyen 1 kişi ise Feyyaz Soylu'nun koruması tarafından etkisiz hale getirildi.

Söz konusu 3 kişi belediye binasına gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Belediye Başkanının darbedilmesi söz konusu değil"

Vali Abdullah Erin, AA muhabirine, Ceylanpınar Belediyesinde kısa süreli bir gerginliğin yaşandığını, durumun kontrol altında olduğunu söyledi.