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Ceylanpınar Belediyesinde gerginlik: 3 kişi gözaltında

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:03 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 18:03

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin belediye başkanı Feyyaz Soylu'nun makamında yaşanan kısa süreli gerginlik nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı.


Soylu ile makamına gelen 3 kişi arasında çıkan tartışma nedeniyle  gerginlik yaşandı. Olayda silah kullanmak isteyen 1 kişi ise Feyyaz Soylu'nun  koruması tarafından etkisiz hale getirildi.
 
Söz konusu 3 kişi belediye binasına gelen polis ekiplerince gözaltına  alındı.
 
"Belediye Başkanının darbedilmesi söz konusu değil"
 
Vali Abdullah Erin, AA muhabirine, Ceylanpınar Belediyesinde kısa  süreli bir gerginliğin yaşandığını, durumun kontrol altında olduğunu söyledi.
 
İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile Ceylanpınar ilçesinde olduğunu  bildiren Erin, "Ceylanpınar Belediye Başkanının darbedilmesi söz konusu değildir.  3 kişi polis ekiplerimizce gözaltına alındı. Bu durumu Arap-Kürt çatışmasına  dönüştürmek isteyen veya öyle yansıtmak isteyenler var, onlara fırsat vermemek  gerekiyor. Gözaltına alınan 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edilecekler. Kısa süreli bir gerginlik oluştu, o da kontrol altında." diye  konuştu.

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Şanlıurfa Ceylanpınar Feyyaz Soylu
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