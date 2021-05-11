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Ceylan'ın son halini gören şok oldu! Estetiği abartınca...

Ceylan'ın son halini görenler şok oldu. 80’li yılların unutulmaz çocuk sanatçılarından 'Küçük Ceylan' olarak hatırlanan Ceylan tanınmaz halde. Yıllar içindeki değişimine üst üste yaptırdığı estetik operasyonlar eklenince ünlü türkücüyü görenler artık tanıyamıyor.

Ceylan'ın son halini gören şok oldu! Estetiği abartınca... Şarkıcılık kariyerine 80’li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak başlayan Ceylan Avcı, artık tanınmaz halde.
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