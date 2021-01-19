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Ceyda Düvenci sosyal medyada gündem oldu!

Ceyda Düvenci sosyal medyada gündem oldu! Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa’nın genç kız olduğunu duyurdu.
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