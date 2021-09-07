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Ceyda Düvenci: Masrafları kızım karşılıyor

07 Eylül 2021 Salı - 16:15 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 16:15

Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa’nın tedavisi için ABD Orlando’ya gitti.


Kızıyla baş başa vakit geçiren ünlü oyuncu, beyin plastisitesi için terapi yapan merkezde 5 günlük süreç öncesi anlarını takipçileriyle paylaştı. Düvenci, pozlarına şu notu da yazdı: “Orlando’ya geldik. Deliler gibi geziyoruz... Anne-kız baş başa ikimize de iyi geldi. Evimizin erkekleri evde kaldı. Melisa’mın kelimeleriyle söylemem gerekirse ‘Hayallerimiz gerçek olacaksa her şeye değer’. Bu terapi sürecimizin masraflarını kızım karşılıyor. Kızım reklam filminde bizimle oynamayı kabul etti ve kazandığı ile düştük yollara.”
 

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