Ceyda Düvenci: Hiç estetiğim yok

İbrahim Selim’in YouTube ’da yayınlanan programında soruları yanıtlayan Düvenci, hiç estetik yaptırmadığını söyledi:

“Hiç estetiğim yok. Kök hücre yaptırdım sadece. Kulak arkasından hücreni alıyorlar. Protein kaplarının içinde çoğaltıp deri altına veriyorlar. Normalde her sene yapılması gerekiyor ama aşırı ödlek biriyim. Bir keresinde de alnımda keskin bir çizgim vardı, onu bir botoks ile hallederiz dediler ve oldu.

"CİNSEL İSTİSMAR MESELESİNE TAKIĞIM"

Bir yandan çocuk gelişimi üzerine eğitim aldığını söyleyen Ceyda Düvenci, öğretmenlik hayalini anlattı:

“İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde okuyorum şu an. Çocuklarla ilgili cinsel istismar meselesine çok takığım. İstismardan sebep ‘porno kültüründe çocuk yetiştirmek’ ve ‘9-12 yaş için cinsellik eğitimi’ alıyorum ben şu anda. Bir de yaratıcı drama eğitimi tamamlıyorum öğretmen olmak için. Çocukların beden algılarını oluşturmak ve duygu durumlarını fark etmelerini sağlamak üzerine bir

müfredat oluşturuyorum. Türkiye’de 200 kişiyiz bu eğitimi alan ve yakında sahaya çıkacağız.”