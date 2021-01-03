Çevrimiçi sınava çevrimiçi kopya! 'Hep birlikte cevaplıyorlar'

CNNTÜRK muhabiri Ceylan Sever’in özel haberine göre; Koronavirüs ile mücadele kapsamında salgının bulaş riskini düşürebilmek için eğitim kurumları uzaktan eğitime geçti. Sınavlarda çevrimiçi bir şekilde yapılıyor. Öğrenciler evlerinden internete bağlanıp sınava giriyor. Soruları internet üzerinden yanıtlıyor.

BİNLERCE ÜYELİK GRUPLAR OLUŞTURDULAR



Ancak bu durum bazı öğrencilerin kopya çekmesine de neden oldu. Öğrenciler her biri binlerce kişiden oluşan sosyal medya grupları oluşturdu. Her bir ders için linkler paylaşılıyor ve farklı gruplar açılıyor. Genel grupta A'dan Z'ye tüm derslerin linkleri paylaşılıyor. İlgili dersin öğrencisi grubunu seçtikten sonra sıra sınav tarihini bekliyor. Sınav günü geldiğinde ise kopya grubunun içerisinde sınava ilk girecek isimler belirleniyor.



Sınava ilk giren öğrenciler sorunun fotoğrafını çekip grupta paylaşıyor. Ardından diğer öğrencilerle birlikte soruları cevaplıyorlar. Böylelikle hem ilk sınavı birlikte yapmış oluyorlar hem de sonradan sınava girecek olan öğrenciler de soruları önden görmüş oluyor.



KOPYA GRUBUNDA İSİMLER GERÇEK DEĞİL



Kopya çeken öğrenciler yakalanmamak için gruplarda gerçek isimlerini kullanmıyor. Bilgisayar ekranında soruları çekerken oturum kodu, karekod, filigram gibi kısımları gizliyor. Buradaki amaç sınavlarının iptal olma riskini en aza indirmek.



DEKAN “TESPİT EDİLEN ÖĞRENCİLERE GEREĞİNİ YAPIYORUZ”



Bu yöntemle kopya çekilen sınavlardan biri de İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nindi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin CNNTÜRK’e yaptığı açıklamada "Biz tüm grupları karekod ve filigram uygulaması ile 24 saat anlık takip ediyoruz. Kopya çektiği tespit edilen tüm öğrenciler için gereğini yapıyoruz" dedi.