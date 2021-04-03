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Çevrimiçi kazanım izleme sınavı! Uzaktan eğitimin kayıplarını tespit edilecek!

03 Nisan 2021 Cumartesi - 10:44 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 10:44

Uzaktan eğitim dönemindeki öğrenme kayıplarını tespit etmek" amacıyla 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar için çevrim içi kazanım izleme sınavı yapılacak. Peki, Çevrimiçi kazanım izleme sınavı nasıl yapılacak? İşte çevrimiçi kazanım izleme sınavı detayları...


Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ve Veri Analitiği Merkezi koordinasyonunda "uzaktan eğitim dönemindeki öğrenme kayıplarını tespit etmek" amacıyla 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar için çevrim içi kazanım izleme sınavı yapılacak. 
 
Çevrimiçi kazanım izleme sınavı ne zaman? 
 
Googleform üzerinden yürütülecek sınav tüm sınıflar için 3 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp 4 Nisan Pazar günü saat 00.00'da sona erecek.
 
Çevrimiçi kazanım izleme sınavı nasıl yapılacak? 
 
Sınav Googleform üzerinden yapılacağı için öğrencilerin mutlaka gmail hesabı edinmeleri gerekiyor. Öğrenciler, http://sakaryaodm.meb.gov.tr başlantısından oturum açmaları gerekiyor. 
 
Soru çözümleri Sakarya MEM youtube kanalına yüklenecek. 

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