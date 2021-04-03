Çevrimiçi kazanım izleme sınavı! Uzaktan eğitimin kayıplarını tespit edilecek!

Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ve Veri Analitiği Merkezi koordinasyonunda "uzaktan eğitim dönemindeki öğrenme kayıplarını tespit etmek" amacıyla 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar için çevrim içi kazanım izleme sınavı yapılacak.
Çevrimiçi kazanım izleme sınavı ne zaman?
Googleform üzerinden yürütülecek sınav tüm sınıflar için 3 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp 4 Nisan Pazar günü saat 00.00'da sona erecek.
Çevrimiçi kazanım izleme sınavı nasıl yapılacak?
Sınav Googleform üzerinden yapılacağı için öğrencilerin mutlaka gmail hesabı edinmeleri gerekiyor. Öğrenciler, http://sakaryaodm.meb.gov.tr başlantısından oturum açmaları gerekiyor.