Çevrim kazanım değerlendirme sınavı girişi – MEB kazanım değerlendirme uygulamasına nasıl girilir?

Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul ve lise öğrencilerinin kazanımları edinme düzeylerini tespit etmek amacıyla, Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulamasıyla sınav yapılacak. Geliştirilen yazılım aracılığıyla her öğrenci, sistemin kendisine rastgele atadığı sadece bir dersten sınava katılacak. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıda, konuya dair tüm detaylar paylaşıldı. Peki, MEB kazanım değerlendirme uygulaması nedir? Uzaktan eğitim testi ne zaman, nasıl yapılacak? İşte Çevrim kazanım değerlendirme sınavı girişi…

MEB kazanım değerlendirme uygulamasıyla üzerinden öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun olarak testler hazırladı ve bu testlerle uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kazanımlarını edinme düzeyleri belirlenecek. Türkiye geneli yapılacak olan Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması ortaokul 5, 6, 7 ve liselerin 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yapılacak. Peki, Çevrim kazanım değerlendirme sınavı girişi nasıl yapılır? MEB kazanım değerlendirme uygulaması ne işe yarar? Uzaktan eğitim testi hangi öğrenciye ne zaman yapılacak?

MEB KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI NEDİR?

Uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise öğrencilerinin kazanımları edinme düzeylerini tespit amacıyla "Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması"nı hayata geçti. Uygulamada sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanan testler uygulanarak, kazanım düzeyleri belirlenecek.

ÇEVRİM KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde 1-7 Temmuz'da "Çevrimiçi Kazanım Değerlendirme Uygulaması" yapılacak.

Uygulama resmi ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve liselerin 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olacak. Öğrencilere, sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanan, bilgisayar, tablet ve cep telefonundan katılabilecekleri çevrimiçi test uygulanacak.

Testi, 5'inci sınıflar 1 Temmuz, 9'uncu sınıflar 2 Temmuz, 6'ncı sınıflar 3 Temmuz, 11'inci sınıflar 4 Temmuz, 7'nci sınıflar 6 Temmuz, 10'uncu sınıflar 7 Temmuz'da saat 08.00-23.59 arasında "araştırma.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

Uygulama süresi tüm sınıf seviyelerindeki tüm testler için 40 dakika olacak. Her testte 20 soru bulunacak. Uygulama sonunda doğru, yanlış ve boş bırakılan soruların sayıları görülebilecek, ancak bu sonuç herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak.

Ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce, lise öğrencilerine ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce testleri uygulanacak. Her öğrenci, sistemin kendisine rastgele atadığı sadece bir dersten uygulamaya katılacak.

Çevrim kazanım değerlendirme sınavı girişi