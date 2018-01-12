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Çevreyi kirletenlere 145 bin 890 lira ceza

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 13:48 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 13:48

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca basında yer alan, Sakarya Nehri'nde çevre kirliliği haberleri üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu  kapsamında çevre kirliliğine neden olan işletmelere göz açtırmayan Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı, kanun kapsamında kirliliğe neden olan kuruluşlara yüksek  oranda ceza uygulama işlemine devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla Sakarya  Nehri'nde meydana gelen çevre kirliliği haberleri üzerine inceleme başlatan  Bakanlık yetkilileri, habere konusu yerin Sakarya 3'üncü Organize Sanayi  Bölgesi'nin (OSB) deşarj noktası olduğunu belirledi.

İnceleme sonucunda, söz konusu OSB'de endüstriyel atık suyu oluşan  işletmelerin bünyelerinde arıtma tesisinin bulunduğu da belirtilirken, bu  tesislerden çıkan arıtılmış suların OSB yönetimi tarafından toplanarak terfi  istasyonu aracılığıyla 3 kilometre uzaklıktaki Sakaya Nehri'ne deşarj edildiği vurgulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan  incelemelerde, söz konusu haberde geçen balık ölümleriyle ilgili görüntülerin  geçmişe ait olduğu da tespit edilirken, bu konuda 4 ayrı firmaya farklı  tarihlerde toplamda 200 bin 104 lira idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti

Haberlerin basında yer almasının ardından harekete geçen Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri bir saatte olay yerine ulaştı.

Burada incelemelerde bulunan uzman ekipler, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığına ait laboratuvarlarda incelenmek üzere bölgeden atık su numuneleri  aldı.

Söz konusu haberleri ihbar olarak değerlendiren Bakanlık yetkilileri  3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ne 145 bin 890 lira idari para cezası uygularken,  laboratuvardan gelecek analiz sonuçlarına göre tesislere ek cezalar da  verebilecek.

 

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