Çevreye duyarlı elektrikli araçlar TEKNOFEST'te yarışacak

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Körfez Yarış Pisti'nde 31 Ağustos-5 Eylül'de yapılacak.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile yine bu yıl TÜBİTAK tarafından ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlanan elektrikli araçların mücadelesine sahne olacak.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, "Elektromobil (Batarya Elektrikli)" ve "Hidromobil (Hidrojen Enerjili)" olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin katılabildiği Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda başvuruda bulunan 111 takımdan yarışma alanına katılmaya hak kazanan 67'si şampiyonluk mücadelesi için gün sayıyor.

TÜBİTAK tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na ise Türkiye ve KKTC 'deki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler ile BİLSEM ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin, bilim merkezlerinin lise seviyesindeki öğrencileri katılıyor.

Liseli gençler arasında alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilere teknik, mesleki ve takım çalışması deneyimi kazandırmak ve elektrikli araçların Türkiye'de gelişimi için teknik destek ve insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan yarışmada takımlardan; tek koltuklu ve 4 tekerli konseptte ortaya çıkardıkları araçların yarışta 65 dakika içerisinde 5 turu tamamlaması bekleniyor. 99 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada üç aşamalı değerlendirme sürecini tamamlayan 40 takım en iyisi olmak için yarışıyor.

Başarılı gençlere hem hazırlık desteği hem şampiyonluk ödülü TEKNOFEST'ten

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda değerlendirme aşamasında "Gelişme Raporunu" ve ardından "Teknik Tasarım Raporunu" başarıyla tamamlayan takımlara toplam 25 bin TL'lik hazırlık desteği veriliyor.

"Elektromobil" ve "Hidromobil" kategorilerinde, enerji tüketimi hesaplanarak yapılan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda final sıralamasına göre verilen ödüller birincilik için 50 bin TL, ikincilik için 40 bin TL, üçüncülük için ise 30 bin TL olarak belirlendi.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda da dereceye giren takımlardan birincileri 30 bin TL, ikincileri 20 bin TL, üçüncüleri ise 10 bin TL değerinde ödüller bekliyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek final yarışı ile kazananların belirlenmesinin ardından dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.