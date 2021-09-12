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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Boğaziçi" ve "Patara" açıklaması

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 18:05 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 18:05

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, bugün bir gazetede, "Boğaziçinde SİT oyunu" ve "Patara'ya yeni kılıf" başlığıyla yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de doğal korunan alanların  statülerinin 2011'de başlatılan "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırmalar" ile  bilim insanlarının ve alanında uzman kişilerin katıldığı çalışmalarla titizlikle  incelendiği ve yeniden ele alındığı belirtildi.
 
Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alanın doğal sit  statüsünün yanında Boğaziçi Kanunu hükümleri gereği ayrı bir koruma statüsüne de  sahip olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Söz konusu alanda, Boğaziçi Kanunu'na aykırı hiçbir uygulama ve  faaliyetin gerçekleştirilmesi, yapılaşmaya açılması mümkün değildir. Ayrıca  yapılan ekolojik temelli bilimsel çalışma kapsamında, alanda mevcut yapı ve  yerleşimler dışındaki yapılaşmaya izin verecek bir düzenleme söz konusu  değildir."
 
"Patara'nın dünyaca ünlü kumsalından kum çalınması söz konusu  değildir"
 
Açıklamada, "Patara'ya yeni kılıf" başlığıyla gündeme getirilen  iddiayla ilgili daha önce kapsamlı açıklama yapılmasına rağmen bu bilginin  bilinçli şekilde okuyucuya sunulmadığı belirtilerek, "Patara'nın dünyaca ünlü  kumsalından kum çalınması söz konusu değildir. İddiaya konu alan, bu kumsalın  dışındadır. Konuyla ilgili Bakanlığımızın da müdahil olduğu yargı süreci devam  etmekte ve süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Boğaziçi Patara
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