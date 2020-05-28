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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1 milyar avroluk çevre ve altyapı projesi

AA |  28 Mayıs 2020 Perşembe - 11:52 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 11:52

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında 25 ilde hayata geçirilecek yaklaşık 1 milyar avro yatırım tutarlı 48 projeden 30'unun tamamlandığını bildirdi.


Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamlanan Avrupa Birliği IPA  programı kapsamında 25 şehirde 30 çevre altyapı projesini hayata geçirdiklerini,  IPA-2 programı kapsamında ise 18 çevre altyapı projesi ve 15 teknik destek  projesini daha hayata geçireceklerini ifade etti.
 
"Böylece toplam yatırım tutarı 1 milyar avroyu aşan 48 çevre projemiz  ile 12 milyon vatandaşımızın içme suyu temini, atık su arıtma ve katı atık  bertarafı gibi çevre ve altyapı hizmetleri eksiksiz sağlanmış olacak." diyen  Bakan Kurum, şehirlerin altyapısının güçlendirilmesi, çevre yatırımlarının  artırılması için yurt içi ve yurt dışı kaynaklarını etkin şekilde kullandıklarını  anlattı.
 
Murat Kurum, şunları kaydetti:
"Çevreyi ve tabiatı bir emanet olarak görüyoruz. Yatırımlarımızın ve  projelerimizin tamamını çevreyi önceleyen bir yaklaşımla ele alıyor, buna göre  hareket ediyoruz. Bu anlayışla yapılacak her proje, her yatırımda yerel  yönetimlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."
 
Çevre ve altyapı yatırım atağı
Bakanlık, Avrupa Birliği IPA programı kapsamında hayata geçirdiği  IPA-1 sürecini ise tamamladı.
 
2007-2013 programlama yıllarını kapsayan ve uygulaması 2017 yılı sonu  itibarıyla tamamlanan IPA-1 dönemi için Bakanlık, yaklaşık 600 milyonu AB hibesi  olmak üzere 704 milyon avro tutarında yatırım yaptı.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 farklı kentte içme suyu, atıksu ve  katı atık yönetimi alanında toplam 30 çevre altyapı yatırım projesini hayata  geçirdi. Bu projelerden yaklaşık 9 milyon vatandaş faydalanıyor.
 
2014-2020 programlama yıllarını kapsayan ve uygulaması 2026 yılı sonu  itibarıyla tamamlanacak olan IPA-2 dönemi için de çalışma başlatıldı. IPA-2  dönemi kapsamında yapılacak yatırımın toplam değeri ise 335 milyon avro olacak.
 
IPA-2 döneminde hayata geçireceği çevre altyapı projeleri ile  Bakanlık, yaklaşık 3,2 milyon kişiye daha hizmet sağlayacak.
 
Bu kapsamda, Iğdır, Rize, Bismil, Çankırı, Çarşamba, Doğubayazıt,  Şırnak, Sorgun, Niksar, Elbistan ve Giresun atıksu projeleri, Kastamonu ve  Yüksekova Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Sivas Kızılırmak Sağ ve Sol Sahil Şeridi  Atıksu Kolektör Projesi, Trabzon ve Bandırma Entegre Su Projesi, Hakkari ve  KASMİB Katı Atık Projesi'ni kapsayan 18 çevre altyapı projesi hayata geçirilecek. 
 
Söz konusu 18 projeden Bandırma, Bismil, Elbistan, Hakkari, Kastamonu,  Niksar, Şırnak ve Trabzon olmak üzere 8'inde uygulama aşamasına geçildi.
 
AB çevre ve iklim değişikliği mevzuatına uyum için 15 teknik  proje
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, IPA-2 programı kapsamında ayrıca AB  çevre ve iklim mevzuatına uyum, iklim değişikliği, hava kalitesi, atık yönetimi,  biyoçeşitlilik ve su yönetimi konularında 15 teknik destek projesi için de  harekete geçti.
 
Toplam bedeli yaklaşık 72 milyon avro olan 15 teknik destek projesinin  8'inde uygulama aşamasına geçildi.
 

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 milyar avroluk proje Bakan Murat Kurum
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