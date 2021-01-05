Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor! İşte başvuru şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7. derece 10 adet kadroya atama yapılacak. İlana, Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği, Harita Mühendisliği / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği / Geomatik Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama dalında öğrenim görmüş olanlar başvuru yapabilecek. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman yardımcısı başvuru şartları!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Bakanlığın ilanına göre, başvuru yapacak adayların, Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği, Harita Mühendisliği / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği / Geomatik Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama dalında öğrenim görmüş olmaları gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7. derece 10 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yazılı ve sözlü sınavla Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfası (www.csb.gov.tr ve/veya https://personeldb.csb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.