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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti

DHA |  29 Ekim 2021 Cuma - 7:54 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 9:00

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve  İklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele  Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Çevre, Şehircilik ve İklim  Değişikliği Bakanlığına bağlandı.
 
 Ayrıca Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. Bakanlık, Kararname ile görevlerine ek olarak toprağın korunması,  tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla  çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza  ıslahı plan ve projelerini yapacak, yaptıracak, bu plan ve projeleri uygulayacak.
 
Çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla su havzalarının  geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama ile politika ve  stratejilerin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar da Bakanlığın görevleri  arasında yer alacak. Bakanlık ayrıca, çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele  kapsamında ağaçlandırma ve ormanla ilgili görevleri yürüten kurumlarla  koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman sınırları dışında özel  ağaçlandırma dahil her tür çalışmayı yapacak/yaptıracak, bu maksatla dış  mekanlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık  kuracak/kurduracak ve bu amaçlar doğrultusunda yatırım yapacak olan gerçek veya  tüzel kişileri destekleyecek.
 
  
 

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