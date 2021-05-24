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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan satılık arsa! 8 ildeki 181 arsanın satışı yapılacak!

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:19 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 11:19

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan arsa satışı! 8 ildeki 181 arsa satışa sunulacak. Arsaların satışı için arsa müzayedesi düzenlenecek. Arsa müzayedesi 3 Haziran'da Ankara ve Hakkari'de yapılacak. Alıcılar, arsalara yüzde 25'i peşin ve kalan tutarı 24 ay vade imkanıyla sahip olabilecek. Elde edilecek gelirin tamamı kentsel dönüşüme kaynak oluşturacak.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu. 8 ildeki 181 arsanın satışı Emlak Müzayede üzerinden gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 ildeki 181 arsanın satışı için müzayede düzenliyor. Arsa müzayedesi 3 Haziran'da Ankara ve Hakkari'de  yapılacak. Alıcılar, arsalara yüzde 25'i peşin ve kalan tutarı 24 ay vade  imkanıyla sahip olabilecek. Elde edilecek gelirin tamamı kentsel dönüşüme kaynak oluşturacak. 
 
ATIL DURUMDA BULUNAN ARSALAR SATIŞA SUNULACAK!
 
Çevre ve Şehircilik  Bakanlığınca Ankara, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Malatya, Şırnak, Hakkari ve  Van'ın bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsaların satışı için arsa müzayedesi düzenlenecek. 
 
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, müzayedede açık artırma ile Ankara  Kahramankazan'da 4, İstanbul Çekmeköy, İzmir Çeşme, Kırıkkale Yahşihan, Malatya  Battalgazi'de 1'er, Şırnak merkez ve Cizre'de 4, Hakkari Yüksekova'da 96, Van  Erciş'te ise 73 arsa olmak üzere toplam 181 arsa satışa sunulacak.
 
ARSALARIN NİTELİKLERİ BELİRLENDİ!
 
Arsaların nitelikleri ise "konut", "ticaret" ve "sanayi depolama"  olarak belirlendi.
 
Bunlardan İstanbul Çekmeköy'de satılacak olan arsanın niteliği dikkati çekiyor.
 
"Tarımsal niteliği korunacak alan" statüsünde bulunan ve büyüklüğü  25,187 metrekare olan bu arsa da hisseli şekilde satışa sunulacak.
 
Satışı yapılacak arsaların içerisinde 2016'da bölücü terör örgütü  tarafından yıkılan Şırnak merkez ve Cizre ilçesindeki taşınmazlar da bulunuyor.
 
Bakanlıkça terörün izlerinin silinerek, yeni şehirlerin oluşturulduğu  bölgelerde terör mağdurlarına evleri verildikten sonra kalan arsalar, bu şekilde  yatırımcılara sunularak bölgedeki yatırım ve istihdamın geliştirilmesine katkıda  bulunulacak.
 
Diğer illerde atıl durumdaki taşınmazlardan "ticaret" arsası niteliğinde olanların satışı ile de yatırım ve istihdamın önünün açılması  hedefleniyor.
 
Müzayede sonucunda tekliflerin bakanlıkça değerlendirilmesinin  ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecek.
 
Bu kişiler, arsa satış fiyatlarına dair ödemenin yüzde 25'ini peşin ve  kalan tutarı 24 ay vadeli olarak yapabilecek. 

 

 
 
EMLAK MÜZAYEDE ÜZERİNDEN SATIŞ YAPILACAK!
 
Satışlardan elde edilecek gelirin tamamının kentsel dönüşüme  aktarılması ile riskli binaların tasfiye edilmesine kaynak oluşturulacak.
 
Müzayedeye katılmak isteyenler, 3 Haziran Perşembe günü 11.00'de  Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hakkari'de Selahaddin Eyyubi Konferans  Salonu'ndan veya internet üzerinden www.emlakmuzayede.com.tr adresinden  katılabilecek.

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