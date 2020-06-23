İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Kurum, "Bakanlığımız aşırı yağıştan zarar gören ilçelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda selin şehrimizde oluşturduğu zararları en kısa sürede gidereceğiz." bilgisini verdi.
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Zararlar giderilecek
23 Haziran 2020 Salı - 20:39 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 20:39