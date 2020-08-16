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Çevre felaketi! Karaya oturan tanker ikiye bölündü

DHA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 12:48 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 13:05

MV Wakashio adlı petrol tankerinin Mauritius Adaları’nda karaya oturmasının ardından denize tonlarca petrol sızmaya başlamıştı. Tankerin ikiye bölünmesiyle ekolojik felaket daha da büyüdü.


Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Mauritius’da 25 Temmuz’da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü.
 
Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını, ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini belirtti. 
 
MAURİTİUS HÜKÜMETİ TAZMİNAT TALEP EDECEK
 
Japon bandıralı tankerin içinde bulunan petrol Mauritius ve Japon yetkililer tarafından boşaltılmaya devam ediyordu. Mauritius hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, tanker sahibinden temizlik masrafları, hasarlar ve kazadan geçim kaynağı etkilenen herkes için tazminat talep ettiklerini söyledi. Ancak, Mauritius hükümetinin sorumluluk kabul etmeyeceğini vurguladı.
 

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MV Wakashio petrol tankeri Mauritius Adaları
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