Cevizin fiyatı cep yakıyor

Bu sene cevizin az olduğunu ve bu yüzden ceviz fiyatlarının arttığını belirten ceviz üreticileri ceviz fiyatlarının daha da artabileceğini belirtti.

Şaphane'de ceviz üreten ve satan Sait Çelik “Ben şu an cevizin kilosunu boyuna göre 20 lira ile 30 lira arasında satıyorum. Geçen sene cevizin kilosu 10 ile 15 lira civarındaydı. Bu sene geçen senelere oranla ceviz fiyatları çok yükseldi. Aşırı sıcaktan dolayı güneş cevizi yaktı. Ceviz bu sene bölgemizde hem az oldu, hem de bazılarının içi boş. Ceviz pahallı olsa bile her zaman rağbet görüyor. Şimdilik ceviz satışları iyi gidiyor ama vatandaşlar cevizin yüksek fiyatına çok tepki gösteriyor. Ceviz çok olsaydı ve aşırı sıcaklar sebebiyle zarar görmeseydi, vatandaşlarımız daha ucuza alabileceklerdi. Ancak ceviz az bu sene, az olunca da normal olarak fiyatı artıyor” dedi.

Günde 3-4 adet ceviz tüketilmesinin gerekli olduğunu belirten Çelik, “Bilimsel araştırmalar, düzenli olarak ceviz tüketmenin gerçekten kötü kolesterolü düşürerek kalp ve özellikle damar sağlığını korumak için etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Hatta ceviz, sadece kötü kolesterolü düşürerek damarlarda plaka oluşumu riskini azaltmakla kalmaz aynı zamanda damarların esnek kalmasını ve kan akışının normal şekilde (tansiyonu yükseltmeden) devam etmesini sağlar” ifadelerini kullandı.