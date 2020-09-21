21 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.088 -2.12 EURO 8,9680 0.06
USD 7,6390 1.10 ALTIN 465,530 -1.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ceviz toplamak için çıktığı ağaç sonu oldu

DHA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 18:40 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 18:40

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Dinç (60), yaşamını yitirdi.


Kurucaşile'ye bağlı Başköy köyünde oturan İsmail Dinç, öğleden sonra evinin bahçesindeki ağaca çıkıp, ceviz toplarken, dengesini kaybedip aşağıya düştü. Yaralanan Dinç, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kurucaşile Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 

ETİKETLER

Bartın ceviz İsmail Dinç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.