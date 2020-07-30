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Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu

DHA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 12:47 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 12:50

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan (30), denizde boğuldu.


Olay, dün Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi sahilinde meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için geldiği ilçede dün saat 23.00 sıralarında denize girdi.
 
Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
 
 
 

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Antalya Kemer Çevik kuvvet polisi
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