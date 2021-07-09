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Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın cezaları onandı

09 Temmuz 2021 Cuma - 15:08 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 15:08

Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.


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