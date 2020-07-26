Peru'nun klasik yemeklerinden Ceviche narenciye marine edilmiş deniz ürünleri yemeğidir. Ceviche, doğranmış çiğ balık küplerinin limon veya limon suyu karışımında marine edildiği ve narenciye sularının reaksiyonunun balık proteinini iyileştirdiği ve lezzeti emerken opak ve sert olmasına neden olan bir deniz ürünleri yemeğidir. Bu işleme denatürasyon denir. Peki, Ceviche nasıl yapılır? İşte Peru Mutfağı'ndan Ceviche Tarifi...

Ceviche balık hazırlama yöntemi, kıyı Güney Amerika mutfağının temelini oluşturur ve yiyecekleri koruma ihtiyacından doğmuştur. Yemeğin gerçek doğum yeri tam olarak belli değil. Tam kökenine bakılmaksızın, yemeğin en çeşitli ve bol örnekleri Peru mutfaklarında ve restoranlarında bulunur. Peru cevicheyi ulusal yemeği olarak bile ilan etti. Peru'nun klasik yemeklerinden narenciye marine edilmiş deniz ürünleri yemeği olan Ceviche çiğ balık küplerinin limon veya limon suyu karışımında marine edildiği ve narenciye sularının reaksiyonunun balık proteinini iyileştirdiği ve lezzeti emerken opak ve sert olmasına neden olan bir deniz ürünleri yemeğidir. Peki, Ceviche nasıl yapılır? Peru Mutfağı'ndan Ceviche Tarifi...

PERU MUTFAĞI'NDAN CEVİCHE TARİFİ

Malzemeler

2 adet levrek dilimi (4 parmak kalınlığında, derisi alınmış fileto)

1 limon suyu

1 lime suyu

1 chilli biberi

5-8 adet frenk soğanı

½ kırmızı biber

½ kapya biber

1/4 kırmızı soğan

1 avuç maydanoz

1 avokado

Sosu için:

½ limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz/ karabiber

CEVİCHE NASIL YAPILIR?

Levrek küçük küpler halinde doğranır. Limon ve lime suyu derin bir kâseye alınır ve içine levrek eklenir. Karıştırıldıktan sonra 1 saat üstü kapatılarak buzdolabında dinlendirilir. Limon suyu ile pişmiş olan levrek süzgeç yardımıyla süzülür. Mango, biberler, soğan, chilli biberi ve avokado küp küp doğranır. Maydanoz ve frenk soğanı ince ince doğranır ve karıştırılır. Bu karışıma levrek, yarım limon suyu ve zeytinyağı da eklenir. Tuz ve karabiber eklendikten sonra karıştırılır ve servisi yapılır.