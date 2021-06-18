Cevap süresi 60 günden 30 güne iniyor! Dördüncü yargı paketi Meclis'te

Yargı reformu kapsamında hazırlanan dördüncü yargı paketi çalışmaları tamamlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, paketi Meclis Başkanlığı 'na sunduklarını söyledi.

27 MADDE VAR, 4 KANUN DEĞİŞECEK

Pakette 27 madde var, 4 kanun değişecek. Akbaşoğlu, ''Dördüncü yargı paketi ile kadına şiddette iradeye başvuru hızlı sonuçlanacak'' dedi.

Yargı paketiyle vergi suçlarına pişmanlık indirimi, mağdura duruşma kağıdıyla birlikte iddianame gönderilmesi, adli kontrole 2 yıl sınırı gibi uygulamalar geliyor.

''ISRARLI TAKİP" VE "CÜBBESİZ DURUŞMA" METİNDEN ÇIKARILDI

Dördüncü yargı paketinin taslağında yer alan bazı maddeler ise, metinden çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni, "ısrarlı takip" düzenlemesi.

"Israrlı takip" suçunun nitelikli suç kapsamına alınmasından vazgeçildi.

Düzenleme, pek çok kişiyi ithamlarla karşı karşıya bırakacağı ve husumete yol açacağı gerekçesiyle paketten çıkarıldı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ve pakete eklenmesi düşünülen "çocuk mahkemelerinde görev yapan hakim, savcı ve avukatların 'cübbesiz' olarak duruşmalara katılmasına" yönelik düzenleme de tekliften çıkarıldı.